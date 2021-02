Cosa cambia per l’Europa se Biden difende la Crimea. Anche sul Nord Stream 2… (Di sabato 27 febbraio 2021) “Sette anni fa oggi, la Russia ha violato il diritto internazionale, le norme con cui i Paesi moderni si impegnano a vicenda e la sovranità e l’integrità territoriale della vicina Ucraina quando ha invaso la Crimea”. Così venerdì il presidente Joe Biden ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina con una nota pubblicata dalla Casa Bianca. “Gli Stati Uniti continuano a stare al fianco dell’Ucrain e dei suoi alleati e partner oggi, come hanno fatto dall’inizio di questo conflitto. In questo cupo anniversario, riaffermiamo una semplice verità: la Crimea è Ucraina”. Già nel corso del suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco Biden, che da vicepresidente aveva svolto un ruolo chiave per schierare gli Stati Uniti al fianco dell’Ucraina contro l’aggressione russa, aveva dichiarato che l’integrità ... Leggi su formiche (Di sabato 27 febbraio 2021) “Sette anni fa oggi, la Russia ha violato il diritto internazionale, le norme con cui i Paesi moderni si impegnano a vicenda e la sovranità e l’integrità territoriale della vicina Ucraina quando ha invaso la”. Così venerdì il presidente Joeha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina con una nota pubblicata dalla Casa Bianca. “Gli Stati Uniti continuano a stare al fianco dell’Ucrain e dei suoi alleati e partner oggi, come hanno fatto dall’inizio di questo conflitto. In questo cupo anniversario, riaffermiamo una semplice verità: laè Ucraina”. Già nel corso del suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che da vicepresidente aveva svolto un ruolo chiave per schierare gli Stati Uniti al fianco dell’Ucraina contro l’aggressione russa, aveva dichiarato che l’integrità ...

MinisteroSalute : Cosa sono le #malattierare? ??patologie che colpiscono meno di 5 individui ogni 10 mila persone ??l’80% ha origini… - Corriere : Il primo Dpcm di Draghi: ecco i divieti per spostamenti, negozi, cinema e seconde case - giorgiacomoni_ : RT @annullataa: Tommaso: Dayane dice una cosa gravissima e passa come brava e simpatica. Ha detto una cosa molto peggio della mia, però lì… - leoaneli : RT @annullataa: Tommaso: Dayane dice una cosa gravissima e passa come brava e simpatica. Ha detto una cosa molto peggio della mia, però lì… - risottoscotto : io che cerco di capire cosa cambia in zona bianca -