Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2021 ore 15:30 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO CI SONO CODE UNO SGUARDO A VITEBO DOVE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA VIA IGINO GARBINI E VITERBO FIERA IN DIREZIONE DI MONTEFIASCONE RESTIAMO IN PROVINCIA DOVE DALL’1 DI QUESTA NOTTE ANCHE IL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO DIVENTERÀ ZONA ROSSA CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER LAVORO O COMPROVATE NECESSITÀ. IN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)DEL 26 FEBBRAIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO CI SONO CODE UNO SGUARDO A VITEBO DOVE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA VIA IGINO GARBINI E VITERBO FIERA IN DIREZIONE DI MONTEFIASCONE RESTIAMO IN PROVINCIA DOVE DALL’1 DI QUESTA NOTTE ANCHE IL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO DIVENTERÀ ZONA ROSSA CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER LAVORO O COMPROVATE NECESSITÀ. IN ...

romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via Giuseppe Verga, la linea 344 direzione stazione Nuovo Salario è deviata: da via Casa… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Circonvallazione Clodia, possibili difficoltà di circolazione e chiusura temporanea per incidente altezza via Mario Amato - haiyendang : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Sulla Flaminia traffico rallentato per incidente altezza stazione Saxa Rubra direzione Gra - romamobilita : #Roma #viabilità Sulla Flaminia traffico rallentato per incidente altezza stazione Saxa Rubra direzione Gra -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Perplessità di Legambiente sulle nuove piste ciclabili nel quartiere Sant'Angelo ...questo circuito solo come uno spazio di allenamento sportivo anziché come un percorso di viabilità ... certi che l'Università di Roma Tor Vergata sarà in grado di interconnettere il progetto della pista ...

Taglio del nastro per via Cairoli, chiusa al traffico da 10 mesi ... in continuità con la pavimentazione delle piazze Martiri e Mazzini e di via Roma. A lato della via,... Per quel periodo sarà modificata temporaneamente la viabilità per l'accesso al Comune. Per fine ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ...questo circuito solo come uno spazio di allenamento sportivo anziché come un percorso di... certi che l'Università diTor Vergata sarà in grado di interconnettere il progetto della pista ...... in continuità con la pavimentazione delle piazze Martiri e Mazzini e di via. A lato della via,... Per quel periodo sarà modificata temporaneamente laper l'accesso al Comune. Per fine ...