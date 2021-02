Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 11:10 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato un attacco aereo in Siria contro obiettivi film iraniani si tratta del primo Reich da quando è presidente Joe biden secondo l’osservatorio Siriano dei diritti umani ci sarebbero almeno 17 vittime tutti di acacia B in una notte al Pentagono ha spiegato che è stato programmato in risposta gli attentati contro le basi il premier Mario Draghi punti piedi sui vaccini durante il vertice europeo detto che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere Scusate perché occorre andare più veloce sulle consegne non danno certezze Gentiloni rilancia è necessario esigere che le case farmaceutiche rispettino quanto avevano promesso E parla di una sottovalutazione del problema da parte della commissione si è detto favorevole ma non alle donazioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato un attacco aereo in Siria contro obiettivi film iraniani si tratta del primo Reich da quando è presidente Joe biden secondo l’osservatorio Siriano dei diritti umani ci sarebbero almeno 17 vittime tutti di acacia B in una notte al Pentagono ha spiegato che è stato programmato in risposta gli attentati contro le basi il premier Mario Draghi punti piedi sui vaccini durante il vertice europeo detto che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere Scusate perché occorre andare più veloce sulle consegne non danno certezze Gentiloni rilancia è necessario esigere che le case farmaceutiche rispettino quanto avevano promesso E parla di una sottovalutazione del problema da parte della commissione si è detto favorevole ma non alle donazioni ...

