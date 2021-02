Serie A, Verona-Juventus: dove vedere la gara in Tv e in streaming (Di venerdì 26 febbraio 2021) Uno degli anticipi dela 24esima è in programma al Bentegodi, dove il Verona ospita la Juventus. L’impegno non dovrà essere sottovalutato: nella scorsa stagione, infatti, i veneti sono riusciti a battere la formazione di Sarri che si sarebbe poi laureata campione d’Italia. All’andata il match si era concluso sull’1-1: reti di Andrea Favilli e Dejan L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Uno degli anticipi dela 24esima è in programma al Bentegodi,ilospita la. L’impegno non dovrà essere sottovalutato: nella scorsa stagione, infatti, i veneti sono riusciti a battere la formazione di Sarri che si sarebbe poi laureata campione d’Italia. All’andata il match si era concluso sull’1-1: reti di Andrea Favilli e Dejan L'articolo

