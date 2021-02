Presentazione team Ferrari | una Rossa pronta a rinascere?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lasi presenta, non con la nuova vettura ma solo conprincipal e piloti; protagonisti sono infatti Mattia Binotto, Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre la SF21 verrà svelata il 10 marzo, due giorni prima dell’inizio dei test in Bahrain. Ladelmostra la determinazione e la passione all’interno della storica Scuderia di Maranello; ad aprire le danze è Mattia Binotto, seguito poi dalla nuova line-up in rosso per questo 2021.: le parole dei protagonisti Il video diinizia con un logo colorato diversamente dal solito; non c’è il Cavallino Rampante contornato dal classico rosso, ma un gradiente che sfuma fino al colore indossato ...