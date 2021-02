Passaporto vaccinale | l’Ue ora preme | “Serve subito” Google e altri big non vedono l’ora…

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra occasione ghiotta da sfruttare, per “loro”. E quindi ora inizia il pressing. I leader europei imprimono un’accelerata sul cosiddetto. Nell’ultimo Consiglio europeo, infatti, Angela Merkel ha detto: “Tutti hanno concordato sul fatto che serva un documento digitale che certifichi il vaccino. La direttiva politica è di averlo nei prossimi tre mesi”. L’obiettivo è averlo già per l’estate. La scusa è salvare la stagione turistica, e pazienza se si avvierà un’ennesima discriminazione che genererà cittadini di serie A e cittadini serie B, cittadini “buoni” e cittadini “cattivi”. Per non parlare della valanga di dati personali – e certamente sanitari – che arriveranno dritti dritti nelle casse di chi gestirà le piattaforme. Sarebbe un’infornata di dati senza precedenti.Il documento dovrà essere accettato in tutti i Paesi ...

Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen: 'Servono almeno 3 mesi per il passaporto vaccinale Ue' #ANSA - SkyTG24 : Covid, si lavora a passaporto vaccinale europeo: pronto in estate - Corriere : Macron contrario al «passaporto vaccinale»: convivere col virus - ccs_anna : RT @Corriere: Passaporto vaccinale, la Ue: entro 3 mesi un certificato che permetta la ripresa dei viaggi - abussola57 : Chissà se Draghi ha una mezza idea di cosa farei con il suo passaporto vaccinale -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale

Covid: la strada è aperta Sul tema delCovid, come sottolineato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nonostante restino vari interrogativi, la strada è ...Angela Merkel, dopo il consiglio via online tenutosi con i colleghi europei, alla stampa tedesca ha fatto il punto della situazione. ' Serve un documento digitale che certifichi il vaccino compatibile ...La presidente della Commissione europea ha svelato che il passaporto vaccinale comune in UE dovrebbe arrivare nei prossimi tre mesi ...L'Istat ha denunciato perdite medie per il settore ricettivo del 54,9% nell'arco del 2020. Le chiusure previste per Pasqua sono un'altra condanna, ma l'Ue punta al passaporto vaccinale per l'estate ...