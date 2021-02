Modric, che classe: dopo sfida con l’Atalanta regala maglia all’Immacolata Alzano e al suo oratorio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luka Modric non dimentica il suo passato, tantomeno quello che probabilmente è stato per lui il primissimo dei tanti successi avuti in carriera. Un torneo disputato nel 1997 nell'oratorio dell'Immacolata Alzano, squadra di Bergamo, e che ha visto il Pallone d'Oro 2018, trionfare con la maglia degli esordienti dello Zadar.Come riporta il profilo ufficiale dell'oratorio Immacolata Alzano, luogo in cui l'analoga squadra di seconda categoria gioca a Alzano Lombardo (Bergamo), il croato del Real Madrid ha risposto ad un regalo ricevuto proprio dalla squadra bergamasca e consegnatogli direttamente dall'ad dell'Atalanta Luca Percassi.L'Immacolata Alzano aveva fatto mandare al centrocampista del Real Madrid una maglia del centenario del club, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lukanon dimentica il suo passato, tantomeno quello che probabilmente è stato per lui il primissimo dei tanti successi avuti in carriera. Un torneo disputato nel 1997 nell'dell'Immacolata, squadra di Bergamo, e che ha visto il Pallone d'Oro 2018, trionfare con ladegli esordienti dello Zadar.Come riporta il profilo ufficiale dell'Immacolata, luogo in cui l'analoga squadra di seconda categoria gioca aLombardo (Bergamo), il croato del Real Madrid ha risposto ad un regalo ricevuto proprio dalla squadra bergamasca e consegnatogli direttamente dall'ad dell'Atalanta Luca Percassi.L'Immacolataaveva fatto mandare al centrocampista del Real Madrid unadel centenario del club, ...

