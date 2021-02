MasterChef 10 undicesima puntata | riassunto e streaming

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Bentornati nella cucina di! Anche l’10 si è conclusa (ventunesimo e ventiduesimo episodio). Ci stiamo avvicinando al gran finale e ieri sera sono stati, appunto, decretati i finalisti tra emozioni e lacrime. Scopriamo cosa è accaduto.10Come in ogni appuntamento, anche l’10 si apre con la prova della Mystery Box che non contiene ingredienti da utilizzare, bensì una lettera per ogni concorrente. I mittenti sono i parenti dei nostri cuochi amatoriali che hanno spedito loro anche un oggetto significativo che ricorda l’infanzia dei loro figli. L’obiettivo è quello di farsi guidare dalle emozioni ...