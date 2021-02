Luca Attanasio, il Congo e la sicurezza che non c'è (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci vorrà del tempo per capire perché il convoglio dell’Ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacobacci viaggiasse senza una vera protezione; per capire perché gli uffici del Programma Alimentare Mondiale dell’ONU in Congo non avessero pensato a organizzare una sicurezza degna di questo nome in una zona notoriamente pericolosa; perché le autorità locali che della presenza di un ambasciatore straniero sicuramente avevano avuto notizia (lì ci si posta lentamente su strade difficili e il tam tam delle notizie corre veloce) non abbiano dato mostra di preoccuparsene granché. In quel triangolo maledetto operano bande armate di ogni colore, che a volte tentano di celare dietro paraventi ideologici quello che è semplice brigantaggio, come potrebbe essersi trattato anche in questa occasione. L’inchiesta si farà e produrrà uno, o magari più ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci vorrà del tempo per capire perché il convoglio dell’Ambasciatoree del carabiniere Iacobacci viaggiasse senza una vera protezione; per capire perché gli uffici del Programma Alimentare Mondiale dell’ONU innon avessero pensato a organizzare unadegna di questo nome in una zona notoriamente pericolosa; perché le autorità locali che della presenza di un ambasciatore straniero sicuramente avevano avuto notizia (lì ci si posta lentamente su strade difficili e il tam tam delle notizie corre veloce) non abbiano dato mostra di preoccuparsene granché. In quel triangolo maledetto operano bande armate di ogni colore, che a volte tentano di celare dietro paraventi ideologici quello che è semplice brigantaggio, come potrebbe essersi trattato anche in questa occasione. L’inchiesta si farà e produrrà uno, o magari più ...

