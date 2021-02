L’inflazione ‘spaventa’ i mercati, Borse Ue chiudono in rosso (Di sabato 27 febbraio 2021) Borse 26 febbraio, mercati Ue in rosso per paura di un ritorno delL’inflazione. Spread sopra i 100 punti. MILANO – Borse 26 febbraio. Ultima seduta settimanale complicata per i mercati del Vecchio Continente. La paura di un ritorno delL’inflazione ha portato i listini in rosso. U quadro molto critico destinato ad essere confermato anche nei prossimi giorni. La pandemia, infatti, continua a pesare sui mercati. I contagi non hanno nessuna intenzione a diminuire e le restrizioni rischiano di ritardare la ripresa economica dei Paesi. Borse 26 febbraio, Piazza Affari in rosso Ultima seduta settimanale complicata per Piazza Affari. Milano ha lasciato per strada lo 0,93%. Andamento difficile anche ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021)26 febbraio,Ue inper paura di un ritorno del. Spread sopra i 100 punti. MILANO –26 febbraio. Ultima seduta settimanale complicata per idel Vecchio Continente. La paura di un ritorno delha portato i listini in. U quadro molto critico destinato ad essere confermato anche nei prossimi giorni. La pandemia, infatti, continua a pesare sui. I contagi non hanno nessuna intenzione a diminuire e le restrizioni rischiano di ritardare la ripresa economica dei Paesi.26 febbraio, Piazza Affari inUltima seduta settimanale complicata per Piazza Affari. Milano ha lasciato per strada lo 0,93%. Andamento difficile anche ...

