L’Atalanta, Gasp e gli arbitri. Sugli episodi il parere di Marelli, ex arbitro: «Ecco perché il Var interviene, oppure no» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per i tifosi delL’Atalanta, purtroppo, la partita giocata a Bergamo contro il Real Madrid resterà per sempre quella dell’arbitro tedesco Tobias Stieler, che al diciassettesimo minuto del primo tempo ha espulso Remo Freuler per aver interrotto una chiara occasione da … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per i tifosi del, purtroppo, la partita giocata a Bergamo contro il Real Madrid resterà per sempre quella dell’tedesco Tobias Stieler, che al diciassettesimo minuto del primo tempo ha espulso Remo Freuler per aver interrotto una chiara occasione da …

TifosiBN : #Arbitri, #Gasp come #Buffon ma nessuno s’indigna ???????????? - DanielePolino : @repubblica Quando Kjaer ha placcato Llorente e nel proseguimento dell’ azione l’Atalanta ha segnato e L’ arbitro s… - stepa67 : @Linerazzurra Si, io sono indignato per il trattamento subito dall’Atalanta, detto questo, il resto non sposta di u… - Marco49340465 : RT @Linerazzurra: #AtalantaRealMadrid Ma voi indignati per l'espulsione subita dall'Atalanta, siete gli stessi che sbraiatano ogni settiman… - infoitsport : TMW RADIO - Porrini: 'Stasera è diverso, il Real non è il Bayern. L'Atalanta deve tutto a Gasp' -

