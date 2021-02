Kate Middleton e il principe William “sconvolti”: non approvano Harry e Meghan da Oprah (Di venerdì 26 febbraio 2021) Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey e la Famiglia Reale già trema. Ma, in particolare, a manifestare forte disappunto sono stati i duchi di Cambridge, in particolare Kate Middleton. I duchi di Sussex hanno chiacchierato con Oprah Winfrey, raccontando la loro versione dei fatti riguardo la tanto chiacchierata Megxit e i loro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 febbraio 2021)hanno rilasciato un’intervista aWinfrey e la Famiglia Reale già trema. Ma, in particolare, a manifestare forte disappunto sono stati i duchi di Cambridge, in particolare. I duchi di Sussex hanno chiacchierato conWinfrey, raccontando la loro versione dei fatti riguardo la tanto chiacchierata Megxit e i loro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

