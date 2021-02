Iren | le migliori tariffe e le recensioni online

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Scegliere il gestore della fornitura di luce e gas oggi non è semplice quanto sembra. È importante ricordare che alla fine dell’anno in corso chi ancora possiede un contratto con il Servizio di Maggior Tutela dovrà scegliere un prodotto del mercato libero, visto che il mercato tutelato scomparirà completamente. Mai come oggi informarsi sulleofferte dalle compagnie di fornitura di luce e gas è importante. Nello specifico vogliamo parlare di, una delle più grandi società multiservizi esistente in Italia. Le offerte proposte alla clientela sono varie, in modo da rispondere alle variegate esigenze degli italiani. Leper luce e gas Se tornassimo indietro nel tempo, quando i nostri genitori erano dei ragazzini, noteremmo che le proposte per la fornitura di luce e gas erano in numero ristretto. Dal 1999 in Italia è ...