Il piano vaccini europeo non va: Draghi propone una dose per tutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato un esordio duro e deciso, ma senza alzare mai la voce, quello di Mario Draghi al suo primo Consiglio europeo come capo del governo italiano. Di fronte ai leader Ue, il presidente del Consiglio ha smontato pezzo per pezzo la strategia seguita fin qui dalla Commissione sulla campagna di vaccinazione. E alla presidente Ursula von der Leyen ha indicato la necessità di accelerare, perché senza una svolta l'Unione non riuscirà a superare la pandemia. L'invito è a procedere «molto, molto più veloci nella campagna di vaccinazione», sollecitando anche la possibilità di valutare insieme se è possibile reperire vaccini fuori dal Continente. Serve velocità nel contenimento del virus – ha detto Draghi – ma anche un cambio di passo nella somministrazione del vaccino. E ha indicato il metodo di una prima dose ...

