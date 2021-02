Gomorra 5 | escono le prime immagini ufficiali e un video backstage dal set dell' ultima stagione

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Continuano le ripresedi, la cui uscita è prevista per quest'anno. Salvatore Esposito aveva rassicurato il pubblico, durante un'intervista avvenuta su Twitch, riguardo alla messa in ondae ultime puntate che chiudono il ciclo narrativo ispirato al romanzo di Roberto Saviano. La finee riprese è prevista per maggio 2021. Per la serie targata Sky Original il periodo d'uscita dovrebbe aggirarsi intorno ad autunno o primavera, secondo quanto detto dagli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore. Nel frattempo, sul web trapelanoe foto e unsull'o show.5: ledirettamente dal set Quanto ...

......uno" Vivono di suggestioni cinematografiche alla Scarface e. 'C'hai presente quando in Suburra Aureliano uccide Spadino con una coltellata - continua Marco - guardano quella roba edi ...Gomorra 5 stagione, quando arriva su Sky e su Now TV? Trama, cast, trailer e novità dell'ultima stagione della serie, torna Ciro Di Marzio.Sky è stata la tv che, prima di tutte, ha creduto nella serialità italiana, con prodotti di livello internazionale, ma allo stesso tempo storie tipicamente nostrane: ecco quelle che secondo noi sono l ...