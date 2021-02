Giuseppe Conte torna in cattedra, 'lectio' a Firenze su 'tutela salute ed economia' (ma fuori si protesta) (Di venerdì 26 febbraio 2021) IN AULA MAGNA COL RETTORE 26 febbraio 2021 16:04 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) IN AULA MAGNA COL RETTORE 26 febbraio 2021 16:04 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ...

UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - FMCastaldo : In ogni difficoltà si nasconde anche un’opportunità: Giuseppe #Conte rappresenta una figura che deve assurgere a un… - ricpuglisi : A mio modesto avviso qualcuno sta sottostimando il ruolo cruciale svolto da @matteorenzi nella catena di eventi che… - apicella57 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA - Giuseppe Conte torna in cattedra a Firenze, la lezione dedicata agli studenti #ANSA - ralphfiennes55 : RT @GcInterista: Giuseppe Conte una perla rara ?? -