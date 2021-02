GfVip: l'incredibile esternazione di Tommy su un letto del Cucurio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tommaso Zorzi si è lasciato andare a un'intima confidenza riguardante un'ex gieffina: in molti chiedono la squalifica immediata. Gf Vip, Tommaso Zorzi umilia la Ruta: “Questo il letto dove si toccava” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tommaso Zorzi si è lasciato andare a un'intima confidenza riguardante un'ex gieffina: in molti chiedono la squalifica immediata. Gf Vip, Tommaso Zorzi umilia la Ruta: “Questo ildove si toccava” su Notizie.it.

GrandeFratello : ???? Tra codici dell'alta società, scapoli e debuttanti, intrighi e tanti... pettegolezzi: preparatevi all’incredibil… - Daniela30229982 : RT @Steph3nie1: Ho letto gli articoli italiani, brasiliani e spagnoli sulle cose dette da T. a D. È incredibile come gli articoli esteri ab… - Andi34338935 : RT @Steph3nie1: Ho letto gli articoli italiani, brasiliani e spagnoli sulle cose dette da T. a D. È incredibile come gli articoli esteri ab… - Steph3nie1 : Ho letto gli articoli italiani, brasiliani e spagnoli sulle cose dette da T. a D. È incredibile come gli articoli e… - faberryotp1 : RT @DarcyKant: @fjarless #fuoritommaso #gfvip #exrosmello #mellos incredibile che se la cavino con una semplice scusa suggerita dal confess… -