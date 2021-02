Francesco Benigno, l’infanzia difficile e il padre violento: “Ci metteva catene alle caviglie” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Francesco Benigno è stato ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone. Nel salotto Rai, l’attore e registra ha presentato il suo libro, L’inferno è dietro l’angolo, in cui racconta la sua storia e le molte difficoltà della sua infanzia. Francesco Benigno è cresciuto in una Palermo ostile, in una famiglia molto povera e con un padre violento, da cui si è allontanato a soli 14 anni, finendo poi a vivere in strada. L’attore a Oggi è un altro giorno parla anche del suo riscatto e dei molti progetti in cui è impegnato. Francesco Benigno, gli abusi del padre Francesco Benigno a Serena Bortone racconta del padre, e delle violenze che subivano lui e i suoi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)è stato ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone. Nel salotto Rai, l’attore e registra ha presentato il suo libro, L’inferno è dietro l’angolo, in cui racconta la sua storia e le molte difficoltà della sua infanzia.è cresciuto in una Palermo ostile, in una famiglia molto povera e con un, da cui si è allontanato a soli 14 anni, finendo poi a vivere in strada. L’attore a Oggi è un altro giorno parla anche del suo riscatto e dei molti progetti in cui è impegnato., gli abusi dela Serena Bortone racconta del, e delle violenze che subivano lui e i suoi ...

