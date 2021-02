Final Fantasy VII Remake Parte 2 procede senza intoppi nello sviluppo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Subito dopo i nuovi annunci relativi a Final Fantasy VII allo State of Play, il director Tetsuya Nomura ha condiviso nuovi aggiornamenti su Twitter riguardanti la Parte 2. Ripercorrendo i vari annunci, Tetsuya Nomura ha parlato della versione PS5 di Final Fantasy VII Remake, intitolata Intergrade. Inoltre, ha aggiunto che lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake Parte 2 sta procedendo senza intoppi. Questo è il primo aggiornamento sul sequel dall'inizio del 2021. Il produttore Yoshinori Kitase aveva anticipato a dicembre 2020 che avremmo dovuto aspettare ancora un po' per maggiori informazioni. Tetsuya Nomura ha anche detto in passato che vorrebbe ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Subito dopo i nuovi annunci relativi aVII allo State of Play, il director Tetsuya Nomura ha condiviso nuovi aggiornamenti su Twitter riguardanti la2. Ripercorrendo i vari annunci, Tetsuya Nomura ha parlato della versione PS5 diVII, intitolata Intergrade. Inoltre, ha aggiunto che lodiVII2 stando. Questo è il primo aggiornamento sul sequel dall'inizio del 2021. Il produttore Yoshinori Kitase aveva anticipato a dicembre 2020 che avremmo dovuto aspettare ancora un po' per maggiori informazioni. Tetsuya Nomura ha anche detto in passato che vorrebbe ...

