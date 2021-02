Covid, stavano in strada oltre orario consentito: 4 napoletani multati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Comunale Vecchia, nel quartiere napoletano di Pianura, per segnalazioni di assembramenti nei pressi di un complesso condominiale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato quattro napoletani, tra i 26 e i 34 anni, poichè privi della mascherina; e per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Comunale Vecchia, nel quartiere napoletano di Pianura, per segnalazioni di assembramenti nei pressi di un complesso condominiale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato quattro, tra i 26 e i 34 anni, poichè privi della mascherina; e per essersi trovati fuori dal proprio domiciliol’e senza giustificato motivo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

