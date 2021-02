Covid, alto indice di contagio e terapie intensive al limite: l'Abruzzo tra le regioni a rischio alto (Di sabato 27 febbraio 2021) L'Abruzzo è tra le 10 regioni italiane con un indice di contagio Rt superiore a 1 e ha un'incidenza maggiore di 200 casi per 100mila abitanti. Inoltre, è tra le 8 che presentano un sovraccarico nelle ... Leggi su chietitoday (Di sabato 27 febbraio 2021) L'è tra le 10italiane con undiRt superiore a 1 e ha un'incidenza maggiore di 200 casi per 100mila abitanti. Inoltre, è tra le 8 che presentano un sovraccarico nelle ...

