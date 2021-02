Come bannare chi infrange la netiquette di chat e videogiochi (Di venerdì 26 febbraio 2021) La definizione della parola bannare è semplice e lineare, conosciuta e condivisa ormai da tutto il web e che la Treccani definisce Come «azione punitiva intrapresa nei confronti di utenti che contravvengono alle regole delle comunità virtuali e dei social network, venendone conseguentemente esclusi». Si può essere bannati in qualunque contesto o comunità sul web poiché ogni ambiente è soggetto a una serie di regole stabilite dalla community, dall’utente che detiene un account, dal social, dalla piattaforma, dal proprietario del blog e chi più ne ha più ne metta. Come si fa a bannare qualcuno è una domanda che spesso ci facciamo quando assistiamo o siamo vittima di comportamenti che infrangono le regole della netiquette. LEGGI ANCHE >>> Emoticon: storia, significati nascosti e senso su ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) La definizione della parolaè semplice e lineare, conosciuta e condivisa ormai da tutto il web e che la Treccani definisce«azione punitiva intrapresa nei confronti di utenti che contravvengono alle regole delle comunità virtuali e dei social network, venendone conseguentemente esclusi». Si può essere bannati in qualunque contesto o comunità sul web poiché ogni ambiente è soggetto a una serie di regole stabilite dalla community, dall’utente che detiene un account, dal social, dalla piattaforma, dal proprietario del blog e chi più ne ha più ne metta.si fa aqualcuno è una domanda che spesso ci facciamo quando assistiamo o siamo vittima di comportamenti che infrangono le regole della. LEGGI ANCHE >>> Emoticon: storia, significati nascosti e senso su ...

ADG86 : @luigi_lb7 Sarà impegnato a bannare chi non la pensa come lui - enzo6619 : @MASSolid1 Come se bannare le persone come fa quell'altro coglione permaloso di Bagnai per un politico fosse un'azi… - valtscn : @brokenclock no ma con questi non vale proprio la pena, come se noi tutti fossimo arrivati qua a fare i mantenuti o… - Vic2Alex : RT @isabell20980317: @_WhiteLion__ @Vic2Alex @Nicolet84520681 @andiamoviaora Ma bastava che lo togliessero come tra l'altro hanno fatto. Il… - isabell20980317 : @_WhiteLion__ @Vic2Alex @Nicolet84520681 @andiamoviaora Ma bastava che lo togliessero come tra l'altro hanno fatto.… -