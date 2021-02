Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, seppur con perdite minori. Alta volatilità sul mercato a stelle e strisce, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell’inflazione negli USA. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,65%. Si abbattono le vendite sull’oro, che scambia a 1.724,8 dollari l’oncia, in forte calo del 2,55%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,48 dollari per barile, in netto calo dell’1,65%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Tra le principali Borse europee pensosa Francoforte, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Ancheè oggetto di vendite, seppur conminori. Alta volatilità sul mercato a stelle e strisce, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell’inflazione negli USA. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,65%. Si abbattono le vendite sull’oro, che scambia a 1.724,8 dollari l’oncia, in forte calo del 2,55%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,48 dollari per barile, in netto calo dell’1,65%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Tra le principalipensosa Francoforte, ...

