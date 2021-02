Basilicata in zona rossa dal 1 marzo, Dad dalla seconda media (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Basilicata, dal 1° marzo, diventa zona rossa. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) La, dal 1°, diventa. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. L'articolo .

fattoquotidiano : Lombardia, Piemonte e Marche verso zona arancione, Basilicata in rossa. Iss: “Il contagio accelera, i numeri delle… - fanpage : Nuovo cambio colore, Lombardia, Piemonte e Marche passano in #zonaarancione, Molise e Basilicata in #zonarossa - mittalagatta : RT @bernadettethebe: La #basilicata diventa zona rossa a Cazzo. Terapie intensive vuote. Contagi inesistenti. #DRAGHIDIMETTITI - yamiv169 : Da lunedì Basilicata in zona rossa. Se non è un segnale divino che io debba uccidermi questo, non solo quale lo sia ?? - _alloveragain : Da lunedì la Basilicata diventa zona rossa, ci sono le stesse restrizioni che c'erano con il lockdown. Anche Siena… -