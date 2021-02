Antonio Corbo | “De Laurentiis vuole il ritorno di Sarri | lo sta supplicando”

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA CONTATTI AVVIATI, DE LAURENTIIS PRONTO A TUTTO PER IL SUO RITORNO. ARRIVA UNA INCREDIBI… - apetrazzuolo : IL GRAFFIO - Antonio Corbo: 'De Laurentiis e Gattuso, perché siete ancora insieme?' - 100x100Napoli : L'analisi di Antonio #Corbo. - ContropiedeA : I problemi di fondo sono la condizione atletica che è finita e gli infortuni, quindi si è sgretolata la squadra, si… - GenCar5 : Antonio Corbo giustifica il silenzio stampa, ché 'Gattuso è incauto'. Io mi taccio proprio. #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Corbo

Napoli Magazine

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto, editorialista di Repubblica:, giornalista di Repubblica, ha così analizzato la sconfitta del Napoli in Europa League. 'L'enigmatico 2 - 1 mitiga la terza delusione di una oscura stagione. Sconfitta in Supercoppa da ...Inoltre, vorrei fare una domanda anche a De Laurentiis, ma come è possibile che volevi rinnovare il contratto per tre anni a questo tecnico? Antonio Corbo ha parlato anche della situazione che sta viv ...Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha parlato del possibile ritorno di Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ...