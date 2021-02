Amici 20: Sangiovanni minaccia di abbandonare il programma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Amici 20: Sangiovanni riceve un nuovo provvedimento e minaccia di lasciare il programma. Cosa sarà successo in casetta? Ad Amici ’20 arriva un nuovo provvedimento disciplinare per Sangiovanni, Leonardo e Daddy, allievi di Rudy Zerbi. I ragazzi della scuola già nella puntata di ieri sono stati richiamati dalla produzione per il troppo disordine lasciato in casetta, ma nella puntata di oggi, invece, a collegarsi con gli allievi è stato Rudy Zerbi. Il professore, che in un primo momento ha rimproverato tutti per il disordine, successivamente ha messo insieme Sangiovanni, Leonardo e Deddy e ha chiesto loro da quanto tempo non frequentano in palestra. L’attività fisica per i cantanti è molto importante perché aiuta a mantenere il fiato e di fronte alle risposte dei ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021)20:riceve un nuovo provvedimento edi lasciare il. Cosa sarà successo in casetta? Ad’20 arriva un nuovo provvedimento disciplinare per, Leonardo e Daddy, allievi di Rudy Zerbi. I ragazzi della scuola già nella puntata di ieri sono stati richiamati dalla produzione per il troppo disordine lasciato in casetta, ma nella puntata di oggi, invece, a collegarsi con gli allievi è stato Rudy Zerbi. Il professore, che in un primo momento ha rimproverato tutti per il disordine, successivamente ha messo insieme, Leonardo e Deddy e ha chiesto loro da quanto tempo non frequentano in palestra. L’attività fisica per i cantanti è molto importante perché aiuta a mantenere il fiato e di fronte alle risposte dei ...

