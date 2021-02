Allarme smog, il Campidoglio ferma le auto, Legambiente: “Un provvedimento inutile” (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ un’aria pesante quella che tira nella Capitale. Stavolta però non ci riferiamo agli stenti ed alla rabbia conseguenti dalla crisi da Covid, ma all’inquinamento atmosferico. Allarme smog: tutte ed 11 le centraline dell’Arpa hanno ravvisato uno sforamento Da diversi giorni infatti, le 11 centraline poste nei luoghi di maggior concentrazione di smog, continuavano a dare segnali inquietanti. Poi, mercoledì, all’unisono, i dispositivi hanno restituito dati abbastanza seri: la soglia minima stabilita dalla legge, per la quale in un metro cubo d’aria non possono concentrarsi oltre 50 microgrammi di PM10, è stata abbondantemente superata. Una maxi concentrazione di polveri sottili che, come un filo sottile, ha unito gli opposti estremi della città: dalla Tiburtina alla Prenestina, passando per Marconi e Malagrotta. Allarme ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ un’aria pesante quella che tira nella Capitale. Stavolta però non ci riferiamo agli stenti ed alla rabbia conseguenti dalla crisi da Covid, ma all’inquinamento atmosferico.: tutte ed 11 le centraline dell’Arpa hanno ravvisato uno sforamento Da diversi giorni infatti, le 11 centraline poste nei luoghi di maggior concentrazione di, continuavano a dare segnali inquietanti. Poi, mercoledì, all’unisono, i dispositivi hanno restituito dati abbastanza seri: la soglia minima stabilita dalla legge, per la quale in un metro cubo d’aria non possono concentrarsi oltre 50 microgrammi di PM10, è stata abbondantemente superata. Una maxi concentrazione di polveri sottili che, come un filo sottile, ha unito gli opposti estremi della città: dalla Tiburtina alla Prenestina, passando per Marconi e Malagrotta....

Ultime Notizie dalla rete : Allarme smog Smog. Alti livelli di Pm10 anche in quota, valori record nella stazione di Moggio Ad aggravare la situazione un trasporto di sabbia sahariana Nel Lecchese superate le soglie di allarme per il 7° giorno consecutivo MOGGIO - Anche nella stazione montana di Moggio , in Valsassina , posta a più di 1.000 metri di altitudine, è stato registrato un valore di Pm10 di 65 µg/m³ , ...

Coldiretti: in industria resiste solo alimentare grazie a export 'Digitalizzazione delle campagne, foreste urbane per mitigare l'inquinamento e smog in città, ... L'allarme globale provocato dal Covid con i prezzi dei prodotti alimentari di base a livelli record ha ...

