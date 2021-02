Trento. Denunciati due spacciatori di eroina con l’aiuto dei cani anti-droga

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Alcuni cittadini hanno segnalato, nei pressi di una passeggiata molto frequentata, strane attività in uno dei sobborghi della collina est sia agli agenti dell’Unità operativa crimine diffuso della Squadra mobile che agli agenti del Nucleo civico della Polizia locale di. Stante la proficua e costante collaborazione fra i due Corpi, durante il servizio sul territorio gli agenti si scambiavano queste informazioni e alla luce della loro esperienza sospettavano un’attività di spaccio tipo “drive in”. La presenza di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti era stata notata anche da un agente della Mobile che nel tempo libero pratica il running anche in collina e da un agente del Nucleo durante alcuni giri in mountain bike. Alla luce delle informazioni assunte e di altri riscontri avuti, quali il controllo delle targhe dei veicoli in transito, decidevano ...