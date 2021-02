Super caldo di febbraio in Italia | record storici | superati i 25 gradi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La primavera è esplosa in modo incredibile, con tepore assurdo per il periodo. Quest’improvviso anticipo della bella stagione arriva a non molta distanza dall’ondata di freddo più importante dell’inverno, che aveva colpito l’circa una decina di giorni fa.esagerato di primaveraNon faceva cosìda oltre 100 anni in alcune zone del Centro-Nord dell’. Lo storico evento meteo è stato innescato da un campo di alta pressione che si è irrobustito in maniera così importante da assumere dei connotati tipici della stagione tardo primaverile, se non estiva. Flussi d’origine nord-africana hanno alimentato l’anticiclone, con isolamento di una bolla calda con elevati geopotenziali tra l’Europa Centrale e il Nord. Il...

verolove87 : Brillante idea del pomeriggio...dormito un’ora...e poi ho detto provo il ginocchio vado al super e torno...cappotto… - noccherotte : oggi super felice perché a milano fa caldo e posso mettere la mia amata giacca di jeans - SikalindiSa : RT @mesonorotta: Oggi mi sento stra di buon umore, tutto grazie al sole e al caldo che c’è fuori. Sento aria di primavera e questo mi rende… - mesonorotta : Oggi mi sento stra di buon umore, tutto grazie al sole e al caldo che c’è fuori. Sento aria di primavera e questo mi rende super felice - geborgenheiit : comunque prima sono andata a fare colazione con una mia amica e dato che ci siamo messe nei tavolini fuori al sole… -

Il caldo anomalo sta interessando più direttamente le medie latitudini europee, con valori termici eccessivi addirittura da primavera inoltrata. Un cambiamento appare però imminente, in quanto sul ...
METEO SINO AL 4 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un anomalo anticiclone caldo occupa non solo il bacino del Mediterraneo, ma anche gran parte d'Europa portando meteo soleggiato e clima eccessivamente ...