Spider-Man 3 | un casting call conferma la presenza di Daredevil?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Una ricerca di comparse per-Man 3 sembra averto lanel cast di Charlie Cox, interprete di-Man 3 potrebbe segnare il ritorno sugli schermi die ladel personaggio sembra siata dalla descrizione di una scena ambientata in un tribunale. Le riprese del lungometraggio sono in corso ad Atlanta e poche ore fa è stato inoltreto il titolo ufficiale del progetto con star Tom Holland. Alcune indiscrezioni emerse online alcune settimane fa sostenevano che Charlie Cox, interprete di Matt Murdock/, avesse girato delle sequenze di-Man: No Way Home. Sul sito CLè stato pubblicato un annuncio per ...

Questa mossa social ha immediatamente catturato l'interesse e la curiosità dei fan relativamente al prossimo episodio del franchise die ha trasformato l'hashtag #TobeyMaguire in trend ...Lui protesta e nel frattempo passano davanti a un tabellone su cui, mentre parte la classica musichetta, sta scritto:- No Way Home . E il tweet è accompagnato dalla scritta "Questo ...Una ricerca di comparse per Spider-Man 3 sembra aver confermato la presenza nel cast di Charlie Cox, interprete di Daredevil. Spider-Man 3 potrebbe segnare il ritorno sugli schermi di Daredevil e la p ...Tom Holland ha svelato i suoi progetti per il periodo successivo alle riprese di Spider-Man 3, svelando di non avere alcun accordo per ulteriori sequel, Spider-Man 3 potrebbe essere l'ultimo capitolo ...