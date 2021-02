Sci nordico oggi | Mondiali 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 25 febbraio

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Si assegneranno, giovedì 25, le prime medaglie aidi sci. Ad Oberstdorf, in Germania, ad aprire le danze sarà lo sci di fondo, che metterà in palio i titoli nelle sprint in tecnica classica, mentre per quanto concerne il salto con gli sci, si deciderà il podio dell’HS106 femminile. Nello sci di fondo saranno inquattro azzurre, ovvero Greta Laurent, Lucia Scardoni, Nicole Monsorno e Caterina Ganz, ed altrettanti azzurri, ovvero Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Simone Mocellini, mentre nel salto con gli sci femminile saranno al via Jessica Malsiner e Lara Malsiner. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 2 ed in direttasu RaiPlay ed Eurosport Player. Dirette live testuali delle ...