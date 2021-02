Sci alpino, Brignone ottava nella seconda prova della discesa in Val di Fassa. Curtoni 12esima (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è svolta questa mattina la seconda prova cronometrata della discesa libera della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/2021. Al comando l’americana Breezy Johnson che ha chiuso con il tempo di 1’24?77, con 23 centesimi di vantaggio rispetto all’austriaca Ramona Siebenhofer e 26 centesimi dalla canadese Marie-Michele Gagnon. Tra i primi posti troviamo anche Kira Weidle, Lara Gut-Behrami e Kaisa Lie. Buona la prova di Federica Brignone, la migliore tra le azzurre, che chiude all’ottavo posto con 80 centesimi di svantaggio dalla Johnson. Dodicesimo posto per Elena Curtoni con 1?01 di ritardo, 14esima Nadia Delago a 1?28 e 18esima Francesca Marsaglia a 1?50, mentre Laura Pirovano si è ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è svolta questa mattina lacronometrataliberaVal di, valida per la Coppa del Mondo di sci2020/2021. Al comando l’americana Breezy Johnson che ha chiuso con il tempo di 1’24?77, con 23 centesimi di vantaggio rispetto all’austriaca Ramona Siebenhofer e 26 centesimi dalla canadese Marie-Michele Gagnon. Tra i primi posti troviamo anche Kira Weidle, Lara Gut-Behrami e Kaisa Lie. Buona ladi Federica, la migliore tra le azzurre, che chiude all’ottavo posto con 80 centesimi di svantaggio dalla Johnson. Dodicesimo posto per Elenacon 1?01 di ritardo, 14esima Nadia Delago a 1?28 e 18esima Francesca Marsaglia a 1?50, mentre Laura Pirovano si è ...

