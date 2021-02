matteosalvinimi : #Salvini: Occorre potenziare le cure domiciliari, occorre correre con i vaccini producendoli in Italia visto che l'… - fattoquotidiano : L'AMMUCCHIATA L’algoritmo “Draghi” alle 18.20 di ieri era pronto e aveva partorito, partiti permettendo, i 39 sotto… - Capezzone : Poco fa a ?@StaseraItalia? #staseraItalia Clippino 2 (grazie a ?@strange_days_82?) A sinistra disturbo ossessivo co… - CorriereCitta : Salvini “Poco rispettoso parlare oggi di chiusure a Pasqua” - CaptAmericaTO : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Occorre potenziare le cure domiciliari, occorre correre con i vaccini producendoli in Italia visto che l'Eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Poco

...a discutere con Matteodel programma di governo. La nomina sottosegretari è solo l'ultima delle disfatte collezionate dal partito. Alla Giustizia l'avvocato di Berlusconi Non è da...Tant'è cheha chiesto di portare ordine a Savona, a un uomo di assoluta fiducia, ... Troppo". Il suo partito a Savona è in crisi anche riguardo ai apporti interpersonali "Datemi un po' di ...La leghista ex vicesindaco di Sacile scelta per affiancare il ministro Cingolani. A bocca asciutta gli altri parlamentari regionali ...La mossa del Carroccio: agli Interni piazza un mastino. Ed è panico tra le Ong. Casarini: "Lui è il falco del dl Salvini" ...