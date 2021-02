Roma, posti di blocco per rendere più sicure alcune zone (Di giovedì 25 febbraio 2021) I cittadini che abitano nelle zone del Pigneto e di Tor Pignattara hanno chiesto a gran voce una maggiore sicurezza. In questi quartieri ad est di Roma ci sono stati un gran numero di furti in abitazioni, scippi per strada e aggressioni violente. Per far fronte a tale legittima richiesta, i Carabinieri hanno deciso di fare alcuni posti di blocco nelle zone più centrali del V Municipio della Capitale. posti di blocco al Pigneto e Tor Pignattara I quartieri che si trovano nella zona est della Capitale sono da qualche mese presi di mira dai malviventi. Sono decine le denunce di furti, rapine e violenze nell’ultimo periodo e per tale motivo i cittadini hanno chiesto un aiuto alle Forze dell’Ordine. Il Maggiore Piero Orlando, comandante della ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) I cittadini che abitano nelledel Pigneto e di Tor Pignattara hanno chiesto a gran voce una maggiorezza. In questi quartieri ad est dici sono stati un gran numero di furti in abitazioni, scippi per strada e aggressioni violente. Per far fronte a tale legittima richiesta, i Carabinieri hanno deciso di fare alcunidinellepiù centrali del V Municipio della Capitale.dial Pigneto e Tor Pignattara I quartieri che si trovano nella zona est della Capitale sono da qualche mese presi di mira dai malviventi. Sono decine le denunce di furti, rapine e violenze nell’ultimo periodo e per tale motivo i cittadini hanno chiesto un aiuto alle Forze dell’Ordine. Il Maggiore Piero Orlando, comandante della ...

