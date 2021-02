Reddito di cittadinanza e Puc in consiglio | i dubbi della Lega L' assessore | ' In arrivo i progetti concreti'

Agenzia_Ansa : Vince 640mila euro al gioco ma prende il Reddito di cittadinanza. Scoperto a Cecina dalla Guardia di Finanza e dall… - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti Si dovrebbe domandare alla Merkel #chennepenza mettendo anche di fianco il conto dei trasferimenti… - davidefaraone : A Palermo 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. L’INPS si fida delle autocertificazioni… - CapitanoNemo15 : @lucianocapone @la_kuzzo Liberale con il reddito di cittadinanza. Risate. - occhio_notizie : Il Reddito di cittadinanza cambia con il governo Draghi e il ministro Orlando: avrà una durata inferiore per chi è… -

La Lega con il consigliere Fabio Biguzzi porta in consiglio comunale il temadie Puc, i progetti utili alla collettività, incalzando l'amministrazione comunale. A fare il punto ...Centocinquanta nuclei familiari che percepiscono ildia Bracciano saranno coinvolti in "progetti utili alla collettività (PUC)". A metà febbraio ha preso servizio a Bracciano una assistente sociale dedicata, a tempo pieno per un ...Il reddito di cittadinanza, infatti, è una misura subordinata a una serie di requisiti, reddituali e patrimoniali, e non spetta ai destinatari di misure cautelari. Non sono mancati i titolari di falsi ...Prosegue l’attività investigativa svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico; dopo diversi casi di poco tempo fa, i militari dell’Arma hanno denunciato all’Autorità Giudizia ...