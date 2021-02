Pd | Zanda | ' discutere sì ma bisogna saperlo fare | da amici e non da avversari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ho condiviso la relazione del segretario compresa la parte in cui ha affrontato le questioni all'ordine del giorno. Tra queste la questione di genere, centrale nel dibattito di oggi pomeriggio. Voglio anche aggiungere opportuno rinnovare una fiducia politica piena al segretario per il modo con cui ha guidato il partito, per la sensibilità politica e personale con cui lo ha fatto. E la cura con cui si è occupato del Pd avendo a cuore le questioni del partito e delle persone". Lo ha detto Luigialla Direzione Pd. "Politicamente veniamo da un tempo molto difficile. Ci sarà un momento in cuimo un bilancio. Per come si può valutare l'andamento di un partito e penso alle amministrative, alle europee, alle regionali, ai ballottaggi, vedo un percorso positivo del quale il partito ha fatto la sua parte e il segretario ha ...