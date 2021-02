Napoli | i convocati di Gattuso per l’Europa League | torna Mertens

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Driesè stato convocato dal tecnico delGennaroper il ritorno dei sedicesimi di finale di Europacontro il Granada Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista della gara di questa sera contro il Granada nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa. La notizia più importante riguarda Dries, chea disposizione dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia il 28 gennaio scorso contro lo Spezia. ? Idi #Granada ? https://t.co/lD5pTWM6lr ? #UEL ? #ForzaSempre pic.twitter.com/V6S0QTD9fc — Official SSC(@ssc) February ...

Dries Mertens è stato convocato dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Difficile rivederlo nei convocati già domenica, ma il rientro comunque si avvicina. Genoa-Napoli-Benevento (domenica, ore 18): Gattuso inizierà a pensare al Benevento dopo la partita. Il belga è di nuovo a disposizione in vista di Napoli-Granada, come aveva preannunciato l'allenatore nella conferenza di ieri.