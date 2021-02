Napoli-Granada, furia Gattuso con il quarto uomo: “It’s impossible” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Finale di partita agitato quello tra Napoli e Granada. Nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League i padroni di casa provano il tutto per tutto per provare a segnare la rete del 3-1 e riaprire i giochi ma gli ospiti giocano d’astuzia e cominciano a perdere diversi minuti di gioco cadendo a terra e provando a spezzettare la partita. Intorno all’85’ però Rino Gattuso, all’ennesima perdita di tempo, sbotta: urla verso il quarto uomo ‘It’s impossible, It’s impossible“. L’arbitro ‘compensa’ con sette minuti di recupero, ma non bastano: la rimonta del Napoli non riesce. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Finale di partita agitato quello tra. Nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League i padroni di casa provano il tutto per tutto per provare a segnare la rete del 3-1 e riaprire i giochi ma gli ospiti giocano d’astuzia e cominciano a perdere diversi minuti di gioco cadendo a terra e provando a spezzettare la partita. Intorno all’85’ però Rino, all’ennesima perdita di tempo, sbotta: urla verso il“. L’arbitro ‘compensa’ con sette minuti di recupero, ma non bastano: la rimonta delnon riesce. SportFace.

