Luigi Di Maio | M5S | trasformazione completata Ora tocca a Conte

(Di giovedì 25 febbraio 2021)Diè ministro per la terza volta: prima gialloverde, poi giallorosso, ora larghe intese. In un’intervista a Repubblica, il titolare della Farnesina parla di un Movimento 5 stelle “cresciuto, maturato. Questo Governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata, liberale, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia. Tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione. Questo per noi è un nuovo inizio” afferma il ministro degli Esteri. Una evoluzione che ha avuto un costo in termini di numeri in Parlamento, con spaccature continue. “Molti pensavano che la nostra base non avrebbe capito, ma il 60% ha votato sì a un esecutivo che nessuno si aspettava. Penso ...