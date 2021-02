Lockdown e dpcm | diretta Governo | «Chiusure dal lunedì | mai più dalla domenica Evitiamo lockdown» Speranza | non allentare restrizioni

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È da poco iniziato l'incontro-Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, all'incontro - in videoconferenza - partecipano il...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - aspettaaspetta : RT @riktroiani: Gli altri vaccinano, e piano piano riaprono. Noi invece troviamo rifugio nel #lockdown e, intanto, il tempo passa inesorabi… - m_dore : RT @riktroiani: Gli altri vaccinano, e piano piano riaprono. Noi invece troviamo rifugio nel #lockdown e, intanto, il tempo passa inesorabi… - LumsaNews : Gelmini alle Regioni: domani la bozza del nuovo dpcm. Rimarrà il sistema a zone e si proverà a evitare un nuovo loc… - LaNotiziaTweet : L’obiettivo principale resta quello di congiurare il lockdown. #Gelmini: 'Domani alle Regioni la bozza del prossimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown dpcm

... una prima bozza del', avrebbe poi spiegato Gelmini aggiungendo: 'Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato ungeneralizzato e questo deve essere l'obiettivo ...'Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato ungeneralizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e ... ' Il prossimovarra' dal ...I provvedimenti e le ordinanze per il contenimento della diffusione del coronavirus covid-19 vedranno l'Italia ancora divise in fasce di colore. Ma c'è ...Nuovo DPCM Draghi: da quando le nuove misure? Da ieri gli italiani sanno con certezza che, almeno fino al prossimo aprile, esisteranno misure restrittive. In particolare, secondo quanto indicato ...