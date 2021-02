Lockdown a Pasqua? Salvini non ci sta, Zingaretti lo riprende: “Continua a sbagliare” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo Draghi sta lavorando al primo Dpcm sulla pandemia ed entro massimo lunedì 1 marzo, sapremo quali sono le decisioni prese per il periodo compreso tra il 6 marzo ed il 6 aprile. Dalle dichiarazioni di Speranza sappiamo per certo che il nuovo dpcm proseguirà con la linea rigorista di questo ultimo anno, sul solco tracciato per altro dagli altri Paesi europei. Il Ministro della Salute ha già chiarito che allentare la tensione proprio in questo momento in cui si teme la diffusione delle varianti sarebbe folle, dunque nessuna apertura per ristoranti e locali la sera, nessuna apertura per palestre e piscine e probabilmente nemmeno per cinema e teatri. Da giorni si parla inoltre di un possibile Lockdown proprio per scongiurare l’arrivo di una terza ondata di contagi. Un nuovo picco, infatti, causerebbe il crollo del sistema sanitario e ulteriori danni al già ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo Draghi sta lavorando al primo Dpcm sulla pandemia ed entro massimo lunedì 1 marzo, sapremo quali sono le decisioni prese per il periodo compreso tra il 6 marzo ed il 6 aprile. Dalle dichiarazioni di Speranza sappiamo per certo che il nuovo dpcm proseguirà con la linea rigorista di questo ultimo anno, sul solco tracciato per altro dagli altri Paesi europei. Il Ministro della Salute ha già chiarito che allentare la tensione proprio in questo momento in cui si teme la diffusione delle varianti sarebbe folle, dunque nessuna apertura per ristoranti e locali la sera, nessuna apertura per palestre e piscine e probabilmente nemmeno per cinema e teatri. Da giorni si parla inoltre di un possibileproprio per scongiurare l’arrivo di una terza ondata di contagi. Un nuovo picco, infatti, causerebbe il crollo del sistema sanitario e ulteriori danni al già ...

