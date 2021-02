Juventus, non ci sono dubbi: McKennie sarà riscattato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Weston McKennie è arrivato in bianconero in prestito: ecco a quanto è fissato il riscatto del centrocampista Lockdown forzato e Bundesliga: sono questi due i segreti di Fabio Paratici, che ha scoperto Weston McKennie proprio guardando lo Shalke durante i mesi della chiusura totale. La Juve lo ha prelevato per 3.5 milioni di euro: a questa cifra vanno aggiunti 18.5 per il diritto di riscatto, esercitabile entro fine stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 In totale, come analizza La Gazzetta dello Sport, l’operazione costerà 22 milioni di euro. Cifra che i bianconeri sono pronti a investire per acquisire a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Westonè arrivato in bianconero in prestito: ecco a quanto è fissato il riscatto del centrocampista Lockdown forzato e Bundesliga:questi due i segreti di Fabio Paratici, che ha scoperto Westonproprio guardando lo Shalke durante i mesi della chiusura totale. La Juve lo ha prelevato per 3.5 milioni di euro: a questa cifra vanno aggiunti 18.5 per il diritto di riscatto, esercitabile entro fine stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 In totale, come analizza La Gazzetta dello Sport, l’operazione costerà 22 milioni di euro. Cifra che i bianconeripronti a investire per acquisire a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com

