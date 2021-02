Il trasporto aereo sta affrontando una crisi senza precedenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il trasporto aereo è stato il settore più colpito, quello che si è fermato perprimo e che ripartirà per ultimo a causa del susseguirsi di lockdown e di varie altre limitazioni alla libertà di spostamento nei Paesi e tra di essi, dovuti alla pandemia. Attualmente oltre il 75% del personale di terra e del personale di volo sta usufruendo di ammortizzatori sociali.Come è successo in tutto il mondo, Trieste Airport ha avuto nel 2020 un crollo vicino al 75 % dei traffici a causa degli effetti causati dalla pandemia, e dal conseguente blocco della mobilità fra regioni e stati. Le cose sono peggiorate nel 2021, con una riduzione oltre il 90 %.Tra il 2010 e il 2019 i passeggeri trasportati in Italia sono aumentati del 37,3% e nel 2019 il numero totale di passeggeri transitati negli aeroporti si è attestato a più di 192 milioni con una media di circa 16 milioni ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilè stato il settore più colpito, quello che si è fermato perprimo e che ripartirà per ultimo a causa del susseguirsi di lockdown e di varie altre limitazioni alla libertà di spostamento nei Paesi e tra di essi, dovuti alla pandemia. Attualmente oltre il 75% del personale di terra e del personale di volo sta usufruendo di ammortizzatori sociali.Come è successo in tutto il mondo, Trieste Airport ha avuto nel 2020 un crollo vicino al 75 % dei traffici a causa degli effetti causati dalla pandemia, e dal conseguente blocco della mobilità fra regioni e stati. Le cose sono peggiorate nel 2021, con una riduzione oltre il 90 %.Tra il 2010 e il 2019 i passeggeri trasportati in Italia sono aumentati del 37,3% e nel 2019 il numero totale di passeggeri transitati negli aeroporti si è attestato a più di 192 milioni con una media di circa 16 milioni ...

Tg3web : La situazione del trasporto aereo è drammatica, denunciano i sindacati. Decine di aziende sono in crisi o in liquid… - iostoconGiorgia : RT @FedeNobilio: TRASPORTO AEREO: GIORGETTI SIA RISOLUTIVO - AndreD81 : RT @FitCisl_Liguria: #facciamovolarelaripresa sosteniamo il trasporto aereo! Consegnato oggi il manifesto con le nostre richieste per la ri… - AndreD81 : RT @CislLiguria: 'Sosteniamo il trasporto aereo, facciamo volare la ripresa': in #Liguria consegnato alle istituzioni locali il manifesto… - simonedecesare1 : RT @italiavola: Trasporto aereo, Filt Cgil e Uiltrasporti, ampiamente riuscita manifestazione. Ora risposte -