Il trasporto aereo sta affrontando una crisi senza precedenti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilè stato il settore più colpito, quello che si è fermato perprimo e che ripartirà per ultimo a causa del susseguirsi di lockdown e di varie altre limitazioni alla libertà di spostamento nei Paesi e tra di essi, dovuti alla pandemia. Attualmente oltre il 75% del personale di terra e del personale di volo sta usufruendo di ammortizzatori sociali.Come è successo in tutto il mondo, Trieste Airport ha avuto nel 2020 un crollo vicino al 75 % dei traffici a causa degli effetti causati dalla pandemia, e dal conseguente blocco della mobilità fra regioni e stati. Le cose sono peggiorate nel 2021, con una riduzione oltre il 90 %.Tra il 2010 e il 2019 i passeggeri trasportati in Italia sono aumentati del 37,3% e nel 2019 il numero totale di passeggeri transitati negli aeroporti si è attestato a più di 192 milioni con una media di circa 16 milioni ...

... quali quelle legate alla filiera del turismo (attività delle agenzie di viaggio - 76,3%,- 60,5%, attività dei servizi di alloggio e ristorazione - 42,5%). Risultano in ...... ma sinora non è arrivata alcuna convocazione, solo un incontro chiesto dal Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini sull'intero settore Trasporti, non specificamente sule su ...Milano, 25 febbraio 2021 - La pandemia sta mettendo a dura prova l'economia del Paese. Non fa eccezione il settore dei trasporti aerei, duramente colpito in questo anno segnato dall'emergenza sanitari ...(Teleborsa) - Riflettori di nuovo puntati su Alitalia, uno dei temi più "caldi" e "spinosi" all'esame del governo Draghi, che dovrà trovare una linea di compromesso fra le richieste di continuità dei ...