Icy Dock flexiDOCK | rack rimovibile con hot-swap

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Per la nostra rubrica “recensioni” abbiamo oggi in prova l’adattatore Icyflexiper convertire un vano da 5.25? in tre slot per unità di memoria. Unboxing Il prodotto della Icyarriva in una confezione di cartone contenente: viti per il montaggio, breve manuale multilingua e l’adattatore flexi. La confezione è minimale, senza una grafica eccessivamente caratterizzata, ma presenta tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo. IcyflexiL’adattatore firmato Icyè costruito in metallo e presenta una mascherina in plastica rigida posta sul retro della struttura. Nella mascherina sono presenti 3x porte SATA (7pin) con velocità da 6Gbps e 1x porta di alimentazione SATA (15 pin) per alimentare tutte le unità. Sulla parte frontale sono ...