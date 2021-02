Gattuso: “Preso un gol assurdo, eravamo tre contro uno in area” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli ha battuto 2-1 il Granada, ma non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di Europa League dopo il 2-0 incassato nel match d’andata. Queste le parole di Gattuso nel post match dopo l’eliminazione e soprattutto sul gol subito, che ha condannato gli azzurri: “Nel primo tempo non è mancato nulla, abbiamo Preso un gol assurdo anche oggi, tre contro uno in area e abbiamo Preso gol. Poi non ricordo più altre azioni. E’ così, dobbiamo essere orgoglioso di quanto fatto e rammaricato perché anche con dieci giocatori nelle due partite abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di loro”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli ha battuto 2-1 il Granada, ma non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di Europa League dopo il 2-0 incassato nel match d’andata. Queste le parole dinel post match dopo l’eliminazione e soprattutto sul gol subito, che ha condannato gli azzurri: “Nel primo tempo non è mancato nulla, abbiamoun golanche oggi, treuno ine abbiamogol. Poi non ricordo più altre azioni. E’ così, dobbiamo essere orgoglioso di quanto fatto e rammaricato perché anche con dieci giocatori nelle due partite abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di loro”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

