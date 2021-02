Fifa 21 Server Status: segnalazione problemi tecnici EA Sports (Di giovedì 25 febbraio 2021) In questo post vi aggiorneremo su tutte le problematiche, in particolare quelle legate ai Server di Fifa 21 e ad eventuali attività di manutenzione messe in atto da EA Sports. Server Fifa 21: segnalazione problemi 25 febbraio: segnalate frequenti disconnessioni, anche in partite di Squad Battles. Al momento nessun comunicato ufficiale da parte di EA Sports L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 25 febbraio 2021) In questo post vi aggiorneremo su tutte le problematiche, in particolare quelle legate aidi21 e ad eventuali attività di manutenzione messe in atto da EA21:25 febbraio: segnalate frequenti disconnessioni, anche in partite di Squad Battles. Al momento nessun comunicato ufficiale da parte di EAL'articolo proviene da FUT Universe.

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Server Electronic Arts brevetta una tecnologia per giocare senza aver scaricato un titolo In breve, l'idea è di permettere a un utente di giocare a un titolo mai installato prima, grazie a dei server online pronti a trasmettere in streaming la produzione in questione. Nel frattempo, la ...

Giochi online: oltre il 40% degli italiani usa videogiochi ...Fortnite e PUGB vantano milioni di appassionati in Italia che si sfidano all'interno dei server ... I giochi dedicati al mondo dello sport, come FIFA o PES, vantano un numero di utenti di tutto rispetto. ...

EA e Origin, risolti i problemi con il server: Fifa e Apex Legends di nuovo online Sky Tg24 FIFA 21, svelati i protagonisti delle Icon Swap 2! Electronic Arts ha ufficialmente svelato quali sono le Icon presenti nelle sfide relative al gruppo Icon Swap 2 di FIFA 21. Ecco quali sono!

AVA Online, tornano ad accendersi i server dello sparatutto online Quando ad AVA Online staccarono la spina, la cosa non fu presa bene e neanche troppo ben compresa ma il passato è passato e ora il gioco è pronto a tornare sui server con una gr ...

