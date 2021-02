Fai e i ' Luoghi del Cuore' | vince una fantastica ferrovia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel 2020 ben 2.353.932 italiani hanno dimostrato, votando perdel, il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano: il miglior risultato di sempre per il censimento del ...

Mai così tante preferenze nel censimento del Fondo per l'Ambiente, giunto alla decima edizione. Vince la storica ferrovia Cuneo - Ventimiglia, poi il ...
Raccolti oltre 2 milioni di voti. Al primo posto a livello regionale si piazza il Complesso monastico basiliano di Santa Maria del Patire a Corigliano ...