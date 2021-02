Electronic Arts: il futuro è nelle mani del team interno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il futuro di Electronic Arts è nelle mani del team interno: definito da Laura Miele come il “centro gravitazionale” dell’azienda Electronic Arts, anche nota come EA, è una società statunitense attiva nel settore dei videogiochi, ed è stata fondata il 28 maggio 1982 da Trip Hawkins, ha sede a Redwood City nella contea di San Matteo, in California. Sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi. Electronic Arts copre con i suoi titoli tutti i generi di videogioco: sport, azione, strategia, simulazione, arcade, giochi di ruolo e avventura. Laura Miele, una delle massime dirigenti di Electronic Arts, dice che vede gli studi interni di EA come il “centro ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildidel: definito da Laura Miele come il “centro gravitazionale” dell’azienda, anche nota come EA, è una società statunitense attiva nel settore dei videogiochi, ed è stata fondata il 28 maggio 1982 da Trip Hawkins, ha sede a Redwood City nella contea di San Matteo, in California. Sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi.copre con i suoi titoli tutti i generi di videogioco: sport, azione, strategia, simulazione, arcade, giochi di ruolo e avventura. Laura Miele, una delle massime dirigenti di, dice che vede gli studi interni di EA come il “centro ...

gigiandroid85_n : RT @XboxItalia: Vivi al meglio la tua vita (digitale): ?? Guida le auto più veloci ?? Vivi in una casa perfetta ? Metti insieme la squadra d… - BPrince95 : RT @XboxItalia: Vivi al meglio la tua vita (digitale): ?? Guida le auto più veloci ?? Vivi in una casa perfetta ? Metti insieme la squadra d… - alessan08966762 : RT @XboxItalia: Vivi al meglio la tua vita (digitale): ?? Guida le auto più veloci ?? Vivi in una casa perfetta ? Metti insieme la squadra d… - XboxItalia : Vivi al meglio la tua vita (digitale): ?? Guida le auto più veloci ?? Vivi in una casa perfetta ? Metti insieme la s… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: APEX Legends - 1,000 Coins | Codice Origin per PC editore Electronic Arts… -

Ultime Notizie dalla rete : Electronic Arts Anthem Next: BioWare ha cancellato il progetto! Commenta nel nostro Forum Tags Anthem Next BioWare Christian Dailey Electronic Arts

Anthem Next è stato cancellato, ufficiale Che Anthem Next fosse a rischio già da un po' di tempo era già cosa nota: secondo gli ultimi report, Electronic Arts avrebbe dovuto decidere proprio questa settimana se interrompere o meno i finanziamenti all'enorme aggiornamento dello shooter MMO fantascientifico, che avrebbe dovuto rappresentarne ...

Electronic Arts punta al futuro, mette tutto nelle mani dei suoi team interni Game Legends Titanfall 3 si farà? La decisione spetta a Respawn Entertainment, dice EA Titanfall 3 si farà oppure no? Secondo quanto riferito da Electronic Arts, la decisione spetta a Respawn Entertainment: sarà il team a determinare il futuro della serie.. Titanfall 3 si farà? La ...

Fortnite, Epic Games pagherà le multe (anche) con soldi virtuali Lo sviluppatore di Fortnite risarcirà tutti i giocatori che hanno acquistato le sue loot box con 1000 v-bucks (circa 8 euro) la valuta in game del suo battle royale ...

Commenta nel nostro Forum Tags Anthem Next BioWare Christian DaileyChe Anthem Next fosse a rischio già da un po' di tempo era già cosa nota: secondo gli ultimi report,avrebbe dovuto decidere proprio questa settimana se interrompere o meno i finanziamenti all'enorme aggiornamento dello shooter MMO fantascientifico, che avrebbe dovuto rappresentarne ...Titanfall 3 si farà oppure no? Secondo quanto riferito da Electronic Arts, la decisione spetta a Respawn Entertainment: sarà il team a determinare il futuro della serie.. Titanfall 3 si farà? La ...Lo sviluppatore di Fortnite risarcirà tutti i giocatori che hanno acquistato le sue loot box con 1000 v-bucks (circa 8 euro) la valuta in game del suo battle royale ...