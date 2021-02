Di Maio | “Sarei molto felice di un passo avanti di Conte nel M5s Ora siamo una forza moderata e liberale all’interno dell’Ue”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, Virginia Raggi, ma soprattutto Giuseppee il Movimento 5 stelle. O, meglio, il futuro didentro il M5s. Un tema su cui Luigi Dinon ha dubbi: per il ministro degli Esteri l’ingresso ufficiale dell’ex premierdel movimento sarebbe un’opportunità, la chiusura di un processo di crescita. In poche parole: una svolta. “veramentedi undidentro il M5S – ha detto Diin un’intervista a Repubblica – Quando sono stato eletto capo politico nel 2017 avevo un obiettivo: portare i 5 stelle fuori dalle ambiguità. Sono stato il primo a dire che non dovevamo più parlare di uscita dall’euro, che bisognava smettere di fare leggi che ...

Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un'intervista a Repubblica. "Sarei veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5s", aggiunge. "Non deve considerarsi una scissione" all'...